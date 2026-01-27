Τραγωδία στη Ρουμανία: Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – 7 νεαροί φίλαθλοι νεκροί και 3 τραυματίες

Πρόκειται για μία ασύλληπτη τραγωδία στη Ρουμανία, με το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα να κοστίζει τη ζωή σε 7 ανθρώπους.

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας .Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στη Ρουμανία.

17.03 - Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fandroulakisnikosgr%2Fposts%2Fpfbid023wRFWJQeo28wFwvi6CfhyVw792FwNYKYrmQi4vHCnbVTUyt7KP4ZjvBxxSjrupnml&show_text=true&width=500" width="500" height="207" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.00 - Μητσοτάκης: Εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkyriakosmitsotakis%2Fposts%2Fpfbid02hFR9nAUtSMiL3Tf9yqtgrqZ6tksatoJB7J8hu39NYdW47gXYfQBioWffbjbF32Gyl&show_text=true&width=500" width="500" height="291" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Κατερίνη στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για το Europa League το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026),ιαπό Κατερίνη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας (3 άτομα) και Δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι ηλικίες των θυμάτων είναι από 28 έως 30 ετών.

Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Παράλληλα, ακόμα τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν την κατάσταση των δύο ως κρίσιμη, ενώ ο ένας εξ αυτών έχει ελαφρά τραύματα. Αυτό ήταν και το άτομο που ειδοποίησε τις αρχές για το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Το μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Την είδηση των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε η Ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Το μήνυμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη

"Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες".