Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σικελία, Σαρδηνία, Καλαβρία - Σπίτια να γλιστράνε στον γκρεμό

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Βρίσκονται περιοχές της νότιας Ιταλίας, μετά το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που τις έπληξε, με τη Σικελία να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα.

Εκεί σημειώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση, με το μέτωπό της να ξεπερνά τα 4 χιλιόμετρα, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν προκαλούν σοκ, καθώς καταγράφουν σπίτια να παρασύρονται και να γλιστρούν στον γκρεμό.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, ευχαρίστησε την Τζόρτζια Μελόνι για την ταχύτητα και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην ανταπόκριση της κρίσης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ζημιές μόνο στη Σικελία ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.