Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σικελία, Σαρδηνία, Καλαβρία - Σπίτια να γλιστράνε στον γκρεμό

Στην πόλη Νισιέμι, η κατολίσθηση μήκους 4 χιλιομέτρων, που απειλεί την περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το φαινόμενο επανεμφανίστηκε μετά από 32 χρόνια.
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Βρίσκονται περιοχές της νότιας Ιταλίας, μετά το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που τις έπληξε, με τη Σικελία να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα.
Εκεί σημειώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση, με το μέτωπό της να ξεπερνά τα 4 χιλιόμετρα, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν προκαλούν σοκ, καθώς καταγράφουν σπίτια να παρασύρονται και να γλιστρούν στον γκρεμό.
Ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, ευχαρίστησε την Τζόρτζια Μελόνι για την ταχύτητα και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην ανταπόκριση της κρίσης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ζημιές μόνο στη Σικελία ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στην πόλη Νισιέμι, η κατολίσθηση μήκους 4 χιλιομέτρων, που απειλεί την περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το φαινόμενο επανεμφανίστηκε μετά από 32 χρόνια.
Σοκάρει το βίντεο με σπίτια να γλιστράνε στον γκρεμό
Η περιοχή του Σαντέ Κρότσι και η περιοχή Κανάλικιο, που πλήττονται από το φαινόμενο, είναι οι ίδιες περιοχές που είχαν δεχτεί πλήγμα και στο παρελθόν. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τις 16 Ιανουαρίου, καθώς σε μία μόνο νύχτα το μέτωπο διευρύνθηκε κατά ένα χιλιόμετρο.
Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο, προειδοποίησε για την αυξανόμενη ανάγκη για βοήθεια, καθώς οι εκκενώσεις συνεχίζονται και η κατάσταση επιδεινώνεται. Στην πόλη Νισιέμι, περίπου 1.000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κατολίσθησης στη Σικελία, ενώ η κυκλοφορία στη γύρω περιοχή είναι περιορισμένη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr