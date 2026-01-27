Ηλεία - Μηχανοδηγός του τρένου: "Έβλεπα το δέντρο να πέφτει και τράβηξα το φρένο"

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Ολυμπία - Πύργος - Κατάκολο, Σπύρος Ζεπάτος, ένας επαγγελματίας με 42 χρόνια εμπειρίας μίλησε για το περιστατικό με την πτώση του δέντρου που λίγο έλλειψε να αποβεί μοιραίο, για τον ίδιο.

Ο κ. Ζεπάτος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο αμέσως μετά το ατύχημα, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και όπως διαπιστώθηκε έχει χτυπήματα στο πρόσωπο και στη μέση.

"Το τρένο είχε προορισμό από Ολύμπια για Κατάκολο. Μετά τη στάση του Αγ. Κωνσταντίνου, βλέπω ξαφνικά πάνω στην καμπύλη να πέφτει ένα δέντρο. Έκανα χρήση της ακαριαίας πέδης δεν κατάφερα όμως λόγω της ολίσθησης της γραμμής του κοντινού της απόστασης να σταματήσω, με αποτέλεσμα να πέσω πάνω στο δέντρο, το οποίο έβλεπα να πέφτει εκείνη τη στιγμή" περιέγραψε.

"Τραυματίστηκα στο πρόσωπο και στη μέση γιατί εγκλωβίστηκα στην πόρτα της εξόδου από τα χειριστήρια. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο, δόξα το Θεό δεν έχω σπάσιμο μόνο ζουπήγματα.



Νομίζω ότι γλίτωσα καθαρά από την εμπειρία μου και αυτή με έσωσε. Δεν υπήρχε αέρας εκείνη την ώρα, όμως οι πυροσβέστες μου είπαν ότι κάτω από το δέντρο είχε πέντε μέτρα νερό. Έχει ρίξει πολλά νερά, το έδαφος έχει διαβρωθεί, με αποτέλεσμα το δέντρο να είναι στον αέρα.

Πραγματικά ζω από θαύμα και ευχαριστώ το Θεό" σημείωσε.

Μετά τις οδηγίες που έλαβε από τους γιατρούς, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Παράλληλα ο πρόεδρος των μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας που ταξίδεψε για τον Πύργο, μίλησε για τα προβλήματα που παραμένουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.