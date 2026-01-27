Back to Top
Πάτρα: Οδύνη στην κηδεία της 17χρονης Αγγελικής

Έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Παραλία Πατρών

Δυο ώρες μετά την κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα, κηδεύτηκε σε κλίμα οδύνης, η 17χρονη Αγγελική Δρίβα. 

Τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην Παραλία Πατρών.

Οικογένεια , συγγενείς και φίλοι, συντετριμμένοι, αποχαιρέτησαν σήμερα στις 2 το μεσημέρι, την Αγγελική, από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών.

Η ταφή θα γίνει επίσης στο Κοιμητήριο της Παραλίας Πατρών.

 

