Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ανείπωτος πόνος και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 19χρονου Νίκου

Πάτρα: Ανείπωτος πόνος και λευκά τριαντά...

Σκοτώθηκε σε τροχαίο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μαζί με τη 17χρονη Αγγελική

Πόνος βαθύς κι ανείπωτος. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην  παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των σχολείων της Παραλίας Πατρών.

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, οικογένεια συγγενείς και φίλοι , με λευκά τριαντάφυλλα στα χερια, είπαν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή θα  στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη Αγγελική Δρίβα , η οποία επίσης κηδεύεται σήμερα.

Τα κηδειόχαρτα για τα δύο παιδιά ήταν αναρτημένα δίπλα δίπλα στον περίβολο του Ιερού Ναού όπου έγινε η κηδεία του 19χρονου.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ειδήσεις Τώρα

Γιαννόπουλος στο thebest για την άφαντη Λόρα: «Σίγουρα, υπάρχουν τρίτα άτομα. Σίγουρα, είναι καλά κρυμμένη»

Βιολάντα: Μισθός μέχρι τη σύνταξη και επίδομα στα παιδιά για τις οικογένειες των θυμάτων

ΟΒΙ: Ποια είναι η χωρική Χαρτογράφηση Καινοτομίας στην Ελλάδα- Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Πατρών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδεία Θανατηφόρο τροχαίο

Ειδήσεις