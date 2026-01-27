Πάτρα: Ανείπωτος πόνος και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 19χρονου Νίκου

Σκοτώθηκε σε τροχαίο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μαζί με τη 17χρονη Αγγελική
Πόνος βαθύς κι ανείπωτος. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των σχολείων της Παραλίας Πατρών.
Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, οικογένεια συγγενείς και φίλοι , με λευκά τριαντάφυλλα στα χερια, είπαν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή θα στο Κοιμητήριο Παραλίας.
Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη Αγγελική Δρίβα , η οποία επίσης κηδεύεται σήμερα.
Τα κηδειόχαρτα για τα δύο παιδιά ήταν αναρτημένα δίπλα δίπλα στον περίβολο του Ιερού Ναού όπου έγινε η κηδεία του 19χρονου.
