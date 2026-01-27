Πάτρα: Ανείπωτος πόνος και λευκά τριαντάφυλλα στην κηδεία του 19χρονου Νίκου

Πόνος βαθύς κι ανείπωτος. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των σχολείων της Παραλίας Πατρών.

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, οικογένεια συγγενείς και φίλοι , με λευκά τριαντάφυλλα στα χερια, είπαν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή θα στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη Αγγελική Δρίβα , η οποία επίσης κηδεύεται σήμερα.

Τα κηδειόχαρτα για τα δύο παιδιά ήταν αναρτημένα δίπλα δίπλα στον περίβολο του Ιερού Ναού όπου έγινε η κηδεία του 19χρονου.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ