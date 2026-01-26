Πάτρα: Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου οι κηδείες του Νίκου και της Αγγελικής

Αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν για πάντα τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών.

Η κηδεία του 19χρονου Νίκου Βαβαρούτα, θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ θα ταφεί στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Απαρηγόρητοι οι γονείς του, η αδελφή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του 19χρονου, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε πρόωρα και ξαφνικά.

Η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής Δρίβα θα γίνει επίσης την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι από τον Ιερό Αγίων Αντωνίου και Χαραλάμπους στα Κρύα Ιτεών.

Η ταφή θα γίνει επίσης στο Κοιμητήριο της Παραλίας Πατρών.

Συντετριμμένοι οικογένεια και φίλοι από τον χαμό της, αύριο θα της πουν το τελευταίο αντίο.