Τρίκαλα - Τραγωδία στο εργοστάσιο: Με δείγμα DNA η ταυτοποίηση των σορών

Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες στη μεγάλη πυρκαγιά στα Τρίκαλα – Αγνοείται μία

Στους τέσσερις ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί απανθρακωμένες τέσσερις σοροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ αγνοείται ακόμα μία γυναίκα εργαζόμενη στο εργοστάσιο. Συγγενείς των θυμάτων, πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν οι σοροί. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.00 σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Απ' αυτά τα οκτώ απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων. Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Λίγες ώρες μετά την κοπή της βασιλόπιτας, περίπου 13 άτομα από τα 30 που ήταν κανονικά η βραδινή βάρδια στο εργοστάσιο, έπιασαν δουλειά. Η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, άφησε περίπου το μισό προσωπικό που κανονικά στελεχώνει τις βάρδιες να μην πάει για δουλειά λόγω της κοπής της πίτας όταν συνέβη η έκρηξη που οδήγησε στη φωτιά. Η τραγωδία όμως δεν σταματά εκεί καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι εργαζόμενες, οι 4 που βρέθηκαν νεκρές και η μία που αγνοείται, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια, καθώς είχαν παιδιά και με αυτόν τον τρόπο δε θα στερούνταν χρόνο να τα προσέχουν μέσα στην ημέρα. Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο σφοδρό, με τους τραυματίες να περιγράφουν συγκλονιστκές μαρτυρίες, δηλώνοντας πως «είδαν το ταβάνι να καταρρέει πάνω στα κεφάλια τους». Κάποιοι από τους υπόλοιπους εργαζόμενους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως και ένας πυροσβέστης όμως στάθηκαν τυχεροί και είναι καλά στην υγεία τους, όμως είναι σοκαρισμένοι και δέχονται ψυχολογική υποστήριξη. Όπως φαίνεται, οι εργαζόμενοι που σώθηκαν βρίσκονταν πολύ κοντά στην έξοδο και έτσι πρόλαβαν να βγουν από το κτίριο που μετά την έκρηξη τυλίχθηκε στις φλόγες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει το newsit έκαναν το διάλειμμά τους και για αυτό βρίσκονταν πιο κοντά στην έξοδο.