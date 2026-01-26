Πάτρα: «Επιδημία» οι υποθέσεις ρευματοκλοπών- 7-8 υποθέσεις καθημερινά στα πινάκια- Χιλιάδες οι Πατρινοί που διώκονται, πολλοί εξ αυτών αδίκως

Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν πλέον οι υποθέσεις ρευματοκλοπών στα δικαστήρια της Πάτρας, με σχεδόν 7- 8 υποθέσεις να φτάνουν στα πινάκια κάθε ημέρα.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών χαρακτηρίζεται ως αμφισβητήσιμο, καθώς -σύμφωνα με νομικούς- προκύπτουν σοβαρές αστοχίες στη διαδικασία ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Την ίδια ώρα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει στη σύσταση ειδικής ομάδας στελεχών και εξειδικευμένου τμήματος στο τηλεφωνικό του κέντρο, με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ελέγχων και των ενστάσεων. Όπως αναφέρεται, έχει υιοθετηθεί ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αιτημάτων και η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παρά τις παρεμβάσεις, ωστόσο, οι δικαστικές εκκρεμότητες παραμένουν πολλές, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για σαφέστερες διαδικασίες, τεχνική αναβάθμιση των μετρητών και ουσιαστικότερη εξέταση των ενστάσεων.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο δικηγόρος Αλέξης Σκαρμέας: «Ο αριθμός των Πατρινών που διώκονται για ρευματοκλοπές, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Καθημερινά, στα πινάκια των δικαστηρίων, οι πρώτες 7-8 υποθέσεις, αφορούν αυτό το ζήτημα, γεγονός που σημαίνει ότι είναι χιλιάδες οι Πατρινοί που διώκονται, τόσο σε ποινικό επίπεδο, όσο και αστικό. Οι διώξεις αυτές, φαίνεται, ότι δεν γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή στις αντιρρήσεις, καθώς οι καταναλωτές, είτε δεν λαμβάνουν γνώση των εγγράφων που τους στέλνει ο ΔΕΔΔΗΕ, γιατί δεν ζουν στις διευθύνσεις αυτές, είτε ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπαίνει στην ουσία, δηλαδή να εξετάσει τις αντιρρήσεις με την προσοχή που πρέπει».

Όπως εξηγεί, αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να φτάνουν στα δικαστήρια υποθέσεις με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία: «Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να φτάνουν στα ποινικά δικαστήρια, πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, με θολές μετρήσεις που αφορούν, για παράδειγμα, ποιο διάστημα γινόταν η ρευματοκλοπή. Έχουν βρεθεί στα δικαστήρια, άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και τα διαμερίσματά τους είναι κλειστά ή άνθρωποι που στα διαμερίσματά τους, δεν κατοικεί κανένας. Πάνε ως κατηγορούμενοι και οι περισσότεροι καταδικάζονται γιατί δεν μαθαίνουν καν για το δικαστήριο».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων: «Στις μετρήσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ λέει κατά προσέγγιση. Πόσο το κατά προσέγγιση είναι χρονική περίοδος, δηλαδή μπορεί να χρεώνει μια ρευματοκλοπή για ένα ή δυο χρόνια και το διαμέρισμα να είναι κλειστό. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή ώστε να διεκδικεί και να φτάνουν στο ακροατήριο οι πραγματικοί υπαίτιοι».

Όπως σημειώνει, πολλοί πολίτες επιλέγουν τελικά να πληρώσουν, ακόμη και όταν δεν ευθύνονται, προκειμένου να αποφύγουν τα έξοδα και την ταλαιπωρία: «Όταν ένας καταναλωτής, έχει για παράδειγμα μια ρευματοκλοπή όπου τον χρεώνει για 500 ευρώ και πάει σε έναν δικηγόρο για να παρασταθεί σε δυο δικαστήρια, είναι περισσότερα τα χρήματα από τα 500 ευρώ. Οπότε, προτιμά να κάνει μια ρύθμιση και να τα δώσει, παρότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα».

Ο κ. Σκαρμέας τονίζει τέλος την ανάγκη εκσυγχρονισμού του δικτύου και καλύτερης προστασίας των καταναλωτών: «Ο ΔΕΔΔΗΕ, έρχεται τώρα και επανεξετάζει κάποιες περιπτώσεις, γεγονός, που κατά τη γνώμη μου, είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, η παλαιότητα των μετρητών, παίζει σοβαρό ρόλο. Οι περισσότεροι φαίνονται ή σπασμένοι ή παραβιασμένοι, δηλαδή, όταν ζεις σε μια πολυκατοικία, που μπορεί να υπάρχουν 40 μετρητές, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κλέψει το ρεύμα του άλλου. Χρειάζεται εκσυγχρονισμός του δικτύου και μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτούς που παρέχουν ρεύμα. Σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, θα πρέπει να είναι υποψιασμένος, να πηγαίνει στον μετρητή του και να τον ελέγχει. Τα δικαστήρια, έχουν αρχίσει, να εξετάζουν όλες τις μηνύσεις που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ, πιο υποψιασμένα, γιατί έχουν συναντήσει πάρα πολλές περιπτώσεις που καταναλωτές διώκονται άδικα».