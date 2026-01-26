Λευκάδα: Έβαλαν βόμβα σε βίλα που ανήκει σε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό ενός εκρηκτικού μηχανισμού έξω από βίλα κοντά στη Βασιλική που φέρεται να ανήκει σε έναν εύπορο 81χρονο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται στις 12.00 μεσημέρι της Κυριακής (25/1) όταν ο επιστάτης του σπιτιού βρήκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην κεντρική είσοδο. Ενημέρωσε την Αστυνομία στελέχη της οποίας έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από ζελατοδυναμίτιδα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως η ενεργοποίηση του μηχανισμού θα γινόταν με βραδύκαυστο φυτίλι. Ο δράστης το άναψε ωστόσο για άγνωστο λόγο η καύση δεν ολοκληρώθηκε και έτσι η έκρηξη δεν έγινε ποτέ.

Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.