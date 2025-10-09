Πάτρα: Η ρευματοκλοπή μειώθηκε αλλά δεν εξαφανίστηκε- Πού «ανθεί»

Η παράνομη ηλεκτροδότηση φαίνεται πως «ανθίζει» ακόμη στην Πάτρα, έστω κι όχι με την ένταση που είχε την προηγούμενη δεκαετία.

Οι Αρχές ωστόσο συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το φαινόμενο, το οποίο εξακολουθεί να εντοπίζεται κυρίως στους καταυλισμούς Ρομά γύρω από την πόλη, όπου η ρευματοκλοπή παραμένει ο μοναδικός τρόπος ηλεκτροδότησης των πρόχειρων κατοικιών.

Το πρωί της Τετάρτης, η τοπική ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους στους καταυλισμούς του Βελβιτσίου και του Χαράδρου. Οι έλεγχοι κατέληξαν σε πέντε συλλήψεις, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές οι συλληφθέντες προχωρούσαν συστηματικά σε ρευματοκλοπή τους τελευταίους έξι μήνες, πραγματοποιώντας επικίνδυνες συνδέσεις απευθείας από το δίκτυο διανομής.

«Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών δεν είναι κάτι καινούριο. Παρατηρήθηκε έξαρσή του κατά της διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και πλέον βρίσκεται σε ύφεση, τουλάχιστον στην περιοχή μας, όσον αφορά τα νοικοκυριά. Κατά διαστήματα όμως έχουν αποκαλυφθεί παράνομες ηλεκτροδοτήσεις σε επιχειρήσεις, προκειμένου αποφύγουν τις υπέρογκες χρεώσεις», αναφέρει στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Δημήτρης Λιούκας.

«Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των περιπτώσεων ρευματοκλοπής, δεν παρατηρείται κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο αλλά όσον αφορά τους καταυλισμούς Ρομά, πράγματι εκεί το φαινόμενο είναι συχνό καθώς είναι και ο μοναδικός τρόπος ηλεκτροδότησης των πρόχειρων καταλυμάτων και μάλιστα με επικίνδυνο τρόπο σύνδεσης από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Ως αξιόποινη πράξη διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, και σε περίπτωση κατάληψης του δράστη ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία» προσθέτει.

Παρά τη μείωση των περιστατικών σε κατοικημένες περιοχές, η ρευματοκλοπή στην Πάτρα δεν έχει εξαλειφθεί. Η παράνομη σύνδεση στο δίκτυο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους τους κατοίκους των καταυλισμών, καθώς οι αυτοσχέδιες συνδέσεις συχνά γίνονται χωρίς καμία τεχνική προδιαγραφή ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.