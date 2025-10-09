Πάτρα: Κανονικά στην πλατεία Όλγας η κατάθεση στεφάνων, παρά τα έργα

Η τελετή θα γίνει μπροστά από το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης
Παρά τις φήμες των τελευταίων ημερών ότι η φετινή τελετή κατάθεσης στεφάνων ενόψει της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου ενδέχεται να μεταφερθεί σε άλλη πλατεία λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, τελικά η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην πλατεία Όλγας, όπως κάθε χρόνο.
Η τελετή θα γίνει την παραμονή της εθνικής επετείου, μπροστά από το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, που δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας, με φόντο το χαρακτηριστικό γλυπτό της Νύμφης με το κέρας της Αμάλθειας, επί της -ήδη πεζοδρομημένης -οδού Μαιζώνος.
Μιλώντας στο thebest.gr, η Αντιδήμαρχος Πατρέων Κατερίνα Σίμου επιβεβαίωσε ότι η καθιερωμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο γνώριμο σημείο, διαψεύδοντας τα σενάρια περί αλλαγής τοποθεσίας. «Η κατάθεση στεφάνων θα γίνει κανονικά στην πλατεία Όλγας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μέχρι την ημέρα εκείνη, θα έχουμε φροντίσει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο σημείο όπου διεξάγεται η εκδήλωση».
Έτσι, η πλατεία Όλγας θα αποτελέσει και φέτος το επίκεντρο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, φορέων, σχολείων και πολιτών της Πάτρας.
