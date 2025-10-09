«Τη βρήκα γεμάτη στα αίματα» λέει η φίλη της εγκύου- Στον Ανακριτή ο σύζυγός της

Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο άντρας που τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο την έγκυο σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο.

Σε βάρος του δράστη εκδόθηκε ήδη από χθες ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Γεωργία, όπως και η σύζυγός του, φαίνεται να χτύπησε το θύμα πιθανότατα με πιρούνι προκαλώντας πολλαπλά σοβαρά τραύματα.

«Το πρόσωπό της ήταν γεμάτο με αίματα…», λέει στο newsit.grη φίλη της 39χρονης εγκύου, η οποία έπεσε θύμα άγριας βιαιότητας από τον σύζυγό της, που την χτύπησε με πιρούνι στο πρόσωπο, στα μάτια και σ’ άλλα σημεία του πρόσωπό της.

Η 42χρονη γυναίκα που έσπευσε στο σπίτι της 39χρονης, προκειμένου να την βοηθήσει ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ από της εικόνες που αντίκρισε.

Η φίλη της ήταν σε άθλια κατάσταση ενώ έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας καθώς τα χτυπήματα που της είχε καταφέρει ο σύζυγός της, είχαν προκαλέσει ακόμη και σοβαρούς τραυματισμούς και στα μάτια της.

Όλα έγιναν στη 01:39 τα ξημερώματα της Τρίτης (7.10.25) στο διαμέρισμά που διαμένει το ζευγάρι από την Γεωργία στο Ψυχικό. Μεταξύ του 42χρονου και της 39χρονης, η οποία διανύει τον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της, ξέσπασε καβγάς.

Η κατάσταση γρήγορα έφυγε εκτός ελέγχου και ο 42χρονος σε κατάσταση αμόκ πήρε ένα πιρούνι και άρχισε να χτυπά την σύζυγό του στο πρόσωπο ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασε η 42χρονη φίλη, το ΕΚΑΒ και οι αστυνομικές αρχές.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο και δίνει μάχη για να μην χάσει την όρασή της.

«Το πρωί πήγα και κατέθεσε στην αστυνομία τα όσα ήξερα και είδα όταν έφτασα στο σπίτι της φίλης μου. Ευτυχώς η υγεία της είναι καλύτερα και νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο», λέει στο newsit.gr η φίλη της 38χρονης.

Η 38χρονη έγκυος ειδοποίησε την φίλη της για να την βοηθήσει και εκείνη δεν μπορούσε να πιστέψει τα όσα αντίκρισε. «Πήγα στο σπίτι, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκα και την είδα γεμάτη αίματα και τραύματα στο πρόσωπο. Κάλεσα αμέσως ασθενοφόρο για να την πάω στο νοσοκομείο» αναφέρει η φίλη του θύματος.

Η 38χρονη γεωργιανής καταγωγής φώναζε και ζητούσε βοήθεια αλλά κανείς δεν πήγε να την βοηθήσει. «Φώναζε βοήθεια, βοήθεια αλλά κανείς δεν πήγε να την βοηθήσει. Αν είχαν πάει θα είχαν καλέσει και ασθενοφόρο νωρίτερα. Μπορεί και να την είχε σκοτώσει πάνω στον καβγά» επισημαίνει η μάρτυρας.

«Με πήρε τηλέφωνο και πήγα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Όταν έφτασα εκεί δεν ήταν ο άντρας της. Δεν ξέρω γιατί μάλωσαν και το έκανε αυτό. Μπορεί να μην ήταν καλά ψυχολογικά. Γενικά, από όσο ξέρω δεν μαλώνανε αλλά η φίλη μου δεν μιλούσε για τα όσα γίνονται στο σπίτι της. Πιεζόταν και ξεσπούσε σε κλάματα σε τέτοιες συζητήσεις» καταλήγει η φίλης της 38χρονης.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες κατά παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

«Ήταν τρυπημένη σε όλο της το πρόσωπο»

««Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο Action24.