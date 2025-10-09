Back to Top
Δύο πιθανά σενάρια για την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το ατύχημα της Τετάρτης (8.10.2025), όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων που επέβαιναν σε αυτό.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν από τις 11, κατά την απογείωση του διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους από τον διάδρομο.

Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι στο Τατόι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Ο ένας εκ των δύο φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

 

