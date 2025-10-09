Τροχαίο στην εθνική Πατρών- Αθηνών: Σύγκρουση δύο ΙΧ στο ρεύμα προς Αθήνα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο πριν την οδό Κανελλοπούλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ακινητοποιήθηκαν στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.