Κατάπαυση του πυρός σε Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου- «Οι όμηροι επιστρέφουν έως τη Δευτέρα» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη συμφωνία των δύο πλευρών

Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο μια «διαρκή» ειρήνη στην περιοχή. Όπως ανακοίνωσε με «υπερηφάνεια» μέσω του Truth Social ο Τραμπ, οι δύο πλευρές «αποδέχθηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο. «Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του σε προκαθορισμένη γραμμή, στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I am very proud to announce that Israel and Hamas have both signed off on the first Phase of our Peace Plan. This means that ALL of the Hostages will be released very soon, and Israel will withdraw their Troops to an agreed upon line as the first steps toward a Strong, Durable,…</p>— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) <a href="https://twitter.com/TrumpTruthOnX/status/1976059318635217279?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2025</a></blockquote>

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων. Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων. Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή. Για «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «ευχαριστώντας» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ κι ανακοινώνοντας πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να επικυρωθεί η συμφωνία. «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», σημείωνε λίγο νωρίτερα μέσω X, αναφερόμενος στους ομήρους. Ο Τραμπ, που ποθεί να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης – το οποίο δίνεται αύριο Παρασκευή –, ανήγγειλε νωρίτερα χθες πιθανή επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή στα τέλη της εβδομάδας, διαβεβαιώνοντας πως η σύναψη συμφωνίας ήταν «πολύ κοντά», την τέταρτη ημέρα διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ, αιγυπτιακή λουτρόπολη. Πηγές ενήμερες σχετικά είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η συμφωνία για την πρώτη φάση αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα πιθανόν σήμερα στην Αίγυπτο. Ο αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε δηλώσει πως προσκάλεσε τον αμερικανό ομόλογό του να πάει για να «παραβρεθεί στην υπογραφή» της αν κλεινόταν συμφωνία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">New media post from Donald J. Trump <a href="https://t.co/4swabvc1lM">pic.twitter.com/4swabvc1lM</a></p>— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) <a href="https://twitter.com/TrumpTruthOnX/status/1976068760328077667?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2025</a></blockquote>

Οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα» Ο Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας. «Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (...) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Στον θύλακο βρίσκεται επίσης το πτώμα ισραηλινού στρατιωτικού που είχε χάσει τη ζωή του σε προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Trump talks reconstructing Gaza on <a href="https://twitter.com/seanhannity?ref_src=twsrc%5Etfw">@seanhannity</a>: "We'll be involved in helping them make it successful and helping it stay peaceful." <a href="https://t.co/5GXMCw41d0">pic.twitter.com/5GXMCw41d0</a></p>— Fox News (@FoxNews) <a href="https://twitter.com/FoxNews/status/1976102113475473792?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2025</a></blockquote>

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», είπε ακόμη ο μεγιστάνας. Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος. «Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (...) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος. «Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (...), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από (την ειρήνη σ)τη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">All hostages are returning home. <br> <a href="https://t.co/yQin9H0Fyi">pic.twitter.com/yQin9H0Fyi</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1976116558436106358?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2025</a></blockquote>