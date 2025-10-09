Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι- Τι προβλέπει η προανακριτική διαδικασία

Ο Πάνος Ρούτσι αποχώρησε το βράδυ της Τετάρτης από την Πλατεία Συντάγματος, έπειτα από 23 ημέρες απεργίας πείνας, καθώς ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του. Σε δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα ότι ο αγώνας για τη δικαίωση των θυμάτων συνεχίζεται.

Ωστόσο, η εκταφή της σορού του γιου του, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς – σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα – απαιτείται πρώτα ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από την πλευρά της οικογένειας. Η αστυνομία θα αποστείλει νέο έγγραφο, με το οποίο θα ζητείται από την οικογένεια να δηλώσει ποιες εξετάσεις επιθυμεί να γίνουν και να ορίσει επίσημα τεχνικό σύμβουλο, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Τι προβλέπει η προανακριτική διαδικασία

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ζητά όχι μόνο τον ορισμό πραγματογνωμόνων, αλλά και την εκ των προτέρων γνωστοποίηση των εργαστηρίων όπου θα διενεργηθούν οι βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Οι εκθέσεις που θα προκύψουν θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία για περαιτέρω αξιολόγηση, ενώ στη συνέχεια θα ληφθούν και συμπληρωματικές καταθέσεις από συγγενείς θυμάτων.

Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προκαταρκτικής, συνεχίζει να αποστέλλει έγγραφα σε τοπικά τμήματα, προκειμένου οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών να δηλώσουν αν επιθυμούν την εκταφή και τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.

Αναμένεται η έναρξη της δίκης

Τέλος, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης της δίκης. Η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στη Λάρισα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.