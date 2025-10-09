Συμφωνία Ισραήλ- Χαμάς για κατάπαυση πυρός- «Όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν σύντομα» λέει ο Τραμπ

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στην Αίγυπτο.

Η συμφωνία βασίζεται σε πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα καθώς και την ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που μίλησαν στο μέσο al-Mayadeen η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την Πέμπτη στην Αίγυπτο.

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, είχε συνάντηση με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, με στόχο την οριστικοποίηση μιας «ιστορικής» συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών, η οποία μίλησε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις στην εφημερίδα The Times of Israel.

Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την «πρώτη φάση» του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», δημοσιεύει ο Τραμπ στο Truth Social.

«Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!», επαναλαμβάνει, σε ένα μήνυμα που θεωρείται ευρέως ότι απευθύνεται στη Χαμάς, η οποία έχει ζητήσει εγγυήσεις από τον Τραμπ ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τον πόλεμο μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του έγραψε: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».