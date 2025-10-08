Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου, "γράφει" στις πλάκες της την καταγγελία για την Παλαιστίνη- ΦΩΤΟ

Έντονη αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Πάτρας η εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία 24ωρα η Πλατεία Γεωργίου καθώς στις πλάκες της πλατείας υπάρχουν ζωγραφισμένες σημαίες της Παλαιστίνης και συνθήματα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η εικόνα, έχει δημιουργήσει -ως συνήθως- δύο στρατόπεδα απόψεων.

Οι μεν κάνουν λόγο για θετική παρέμβαση, χαρακτηρίζοντάς την «μια πράξη ευαισθησίας και ανθρωπισμού» απέναντι στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, οι δε μιλούν για "χρήση" του δημόσιου χώρου ως πίνακα φιλοξενίας πολιτικών μηνυμάτων, με τις ευλογίες της δημοτικής αρχής.

Δεκάδες περαστικοί σταματούσαν σήμερα για να φωτογραφίσουν τις ζωγραφισμένες σημαίες, άλλοι με θαυμασμό κι άλλοι με αποδοκιμασία.

Η συζήτηση συνεχίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις απόψεις να παραμένουν διιστάμενες.