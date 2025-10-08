Πάνος Ρούτσι: «Έχουμε ορίσει επιστήμονες από το εξωτερικό, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα»

Στο Σύνταγμα παραμένει ο Πάνος Ρούτσι για την μεγάλη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε στο αίτημά του για την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών το 2023.

Παράλληλα, πριν από λίγη ώρα η ΕΛΑΣ ανακοίνωση την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο εκταφής του 22χρονου Ντένις, προκειμένου η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι να ορίσει σε νέα παραγγελία τις εξετάσεις που επιθυμεί να γίνουν στη σορό, αλλά και να παραστεί δικός τους τεχνικός σύμβουλος. Νέα ημερομηνία εκταφής αναμένεται να γίνει γνωστή τις επόμενες μέρες.

Ο Πάνος Ρούτσι με τη σειρά του, μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι οι επιστήμονες που θα ορίσει θα είναι από το εξωτερικό, ενώ στο εξωτερικό θα σταλούν και τα δείγματα μετά την εκταφή.

Υπενθυμίζεται ότι τα 2 αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, τα οποία έγιναν δεκτά χτες έπειτα από 23 μέρες απεργίας πείνας του χαροκαμένου πατέρα, αφορούσαν την ταυτοποίηση DNA αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις.

«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε. Έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους, θα συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα γνωστοποιηθεί νέα ημερομηνία. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα, θέλαμε να είναι από το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας. Θέλουμε να είναι δικός μας γνώμονας, να γίνει όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος η διαδικασία», είπε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι.

«Τα δείγματα θα σταλούν και αυτά στο εξωτερικό. Δεν γνωρίζω το πότε θα γίνει η διαδικασία, υποθέτω θα μάθουμε σε 2 μέρες. Χτες ήταν μία μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μία μάχη αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί να μας κάνει η κυβέρνηση. Πάμε σιγά – σιγά γιατί πολλά έχουμε δει αυτά τα 2μιση χρόνια. Επί 23 μέρες βιώνω την κατάσταση αυτή μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συνείδηση και ανθρωπιά στο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, δηλαδή το αυτονόητο. Με το ζόρι δέχτηκαν τα αιτήματά μου μετά από τόσες μέρες», ανέφερε καταλήγοντας.