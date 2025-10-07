Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι- «Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Δηλώσεις πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης (7/10) ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τη δικηγόρο του και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κα Κωνσταντοπούλου, ξεκίνησε τις δηλώσεις της λέγοντας: “Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του αλλά και όλης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς.”

“Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγος θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή του στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αιτία θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλήψεις πραγματογνώμων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά.”

Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου, που τον στήριξε και τον στηρίζει όλη η κοινωνία, μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με παρά πολύ σκοτεινές διεργασίες να κλέψουν την αλήθεια.”

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούτσι ανακοίνωσε πως σταματά την απεργία πείνας.