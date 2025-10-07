Πάτρα: Πλήρης εγκατάλειψη στο παρκάκι της Αθηνών. Το πεζοδρόμιο έχει καταργηθεί από τα σκουπίδια - ΦΩΤΟ

Θα περίμενε κανείς να έχει γίνει κάτι μετά την επισήμανση από πολίτες και μέσα από ρεπορτάζ σε ένα παρκάκι το οποίο είναι πάνω από τη μαρίνα της Πάτρας, ωστόσο τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Σκουπίδια κάθε λογής στοιβάζονται στο πεζοδρόμιο αλλά και στο εσωτερικό του μικρού ωστόσο γραφικού πάρκου. Δίπλα από τους κάδους το πεζοδρόμιο έχει κυριολεκτικά καταργηθεί. Κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την εικόνα στο μικρό αυτό πάρκο, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να αποτελεί μια όμορφη στάση για επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως, δεδομένης της εικόνας που έχει, κανείς δεν περπατά στο εσωτερικό και φυσικά δεν κάθεται στα καθίσματα στο μικρό αυτό πάρκο.