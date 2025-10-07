Πάτρα: Το ράλι της χρυσής λίρας οδηγεί κόσμο στην τράπεζα για ρευστοποίηση

Το ράλι ανόδου της τιμής της χρυσής λίρας έχει επαναφέρει δυναμικά το ενδιαφέρον του κοινού, προκαλώντας αυξημένη κινητικότητα και έντονη δραστηριότητα στην αγορά, κυρίως για πώληση.

Στην Πάτρα, καταγράφεται αυξημένη προσέλευση πολιτών που επιθυμούν να ρευστοποιήσουν τις χρυσές λίρες που διαθέτουν, εκμεταλλευόμενοι τη σημαντική άνοδο της τιμής.

«Η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή για όσους θέλουν να πουλήσουν», αναφέρουν πηγές από την Τράπεζα της Ελλάδας στην Πάτρα, επισημαίνοντας ότι η τιμή έχει αγγίξει επίπεδα που καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική την πώληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που, βλέποντας τις τιμές να σκαρφαλώνουν, σπεύδουν να «κλειδώσουν» το κέρδος τους, ενώ άλλοι περιμένουν περαιτέρω άνοδο, κρατώντας στάση αναμονής.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Χρυσού & Χρυσών Νομισμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η τιμή αγοράς για χρυσή λίρα Αγγλίας παλαιάς κοπής (τίτλου 0,9166) σήμερα ανέρχεται σε 735,18 € και η τιμή πώλησης σε 861,43 €.

Η ρευστοποίηση

Η διαδικασία της αγοράς -δηλαδή όταν κάποιος πολίτης επιθυμεί να αποκτήσει λίρες- είναι σχετικά απλή και πραγματοποιείται αυθημερόν. Ωστόσο, στην περίπτωση της πώλησης, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος αυθεντικότητας των λιρών. Η διαδικασία καθυστερεί, όπως διευκρίνισαν αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας, καθώς η εκτίμηση των λιρών γίνεται από ειδικό πραγματογνώμονα, ο οποίος επισκέπτεται το υποκατάστημα μόνο όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων (συνήθως δέκα άτομα). Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που επιθυμούν να πουλήσουν λίρες πρέπει να περιμένουν, προτού μπορέσουν να προχωρήσουν στη συναλλαγή.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι επιθυμούν να πωλήσουν χρυσές λίρες Αγγλίας στην Τράπεζα της Ελλάδος

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πελάτη.

*Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερου.

* Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής.

* Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται βιβλιάριο και IBAN).

- Για συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:

* Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

* Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

* Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης).

* Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ) και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα πιο πάνω έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.