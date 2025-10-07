Τον συνέλαβαν στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιατί δεν ήθελε να του κάνουν αλκοτέστ

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στη Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, ένας

ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, αναφέρει η αστυνομία.



Σύλληψη για απείθεια



Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα, από αστυνομικούς τουΤμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι δεν

συμμορφώθηκε σε σήμα για αστυνομικό έλεγχο.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών



Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μίγμα καπνού κάνναβης, σύμφωνα με την αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σχηματισμός δικογραφίας για κλοπή



Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος τριών ημεδαπών

ανδρών, διότι στις 16-9-2025, στον Άγιο Ιωάννη Πύργου, αφαίρεσαν από αγρόκτημα -15- κόκορες και κότες, χειροπρίονα, αξίνες και φτυάρια.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση



Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών για σωματική βλάβη από αμέλεια, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση



Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι

σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

Λαμίας, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ για απάτη.