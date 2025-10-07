Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε γερανό- Σοβαρά τραυματίστηκε ο χειριστής του μηχανήματος

Η κατάσταση της υγείας του είναι προς το παρόν σταθερή

Το πρωί της Τρίτης (7/10) στην Πάτρα, ένας χειριστής μηχανήματος τραυματίστηκε σοβαρά όταν κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο πολυκατοικίας όπου εργαζόταν. Ο κεραυνός χτύπησε απευθείας τον γερανό που χειριζόταν, προκαλώντας ισχυρό ηλεκτρικό σοκ.

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του είναι προς το παρόν σταθερή.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κεραυνός Τραυματισμός

