Αιτωλοακαρνανία: Καθίζηση εδάφους με κρατήρα κοντά σε σπίτια

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου οι κάτοικοι στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου, καθώς σημειώθηκε νέα καθίζηση του εδάφους εντός του οικισμού, με τη δημιουργία μεγάλου κρατήρα δίπλα σε κατοικίες.

Οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τη γη να έχει υποχωρήσει ανάμεσα σε σπίτια, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του δήμου και αιρετοί, ενώ η περιοχή έχει απομονωθεί.

Αναμένεται η άφιξη τεχνικού κλιμακίου για να εκτιμήσει την κατάσταση, ενώ ο Δήμος Ξηρομέρου βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΙΓΜΕ και τη ΔΑΕΦΚ για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Δείτε φωτογραφίες: