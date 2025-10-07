Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές και οι χαμηλές θερμοκρασίες

Η πρόγνωση του καιρού

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, με βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να κινείται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται τοπικά, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι και στο Αιγαίο ισχυροί. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, οι βροχές θα συνεχιστούν «με κατά κανόνα ομαλό και επωφελή χαρακτήρα και η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ψυχρή εισβολή. Το υδρολογικό έτος 2025–2026 ξεκινά με επαρκή υγρασία στα εδάφη και αισιόδοξες ενδείξεις για τα υπόγεια αποθέματα. Έναρξη φθινοπώρου «όπως πρέπει» — με βροχές που αναζωογονούν τη φύση και θερμοκρασίες που μας θυμίζουν ότι ο κύκλος του έτους επανέρχεται στην ισορροπία του».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">"ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΣ" ΣΥΝΕΧΕΙΑ... <br>Οι βροχές συνεχίζονται με κατά κανόνα ομαλό και επωφελή χαρακτήρα και η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη ψυχρή εισβολή. Το υδρολογικό έτος 2025–2026 ξεκινά με επαρκή υγρασία στα εδάφη και αισιόδοξες ενδείξεις… <a href="https://t.co/ffmDcwcbsS">pic.twitter.com/ffmDcwcbsS</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1975317161162973425?ref_src=twsrc%5Etfw">October 6, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με την μετεωρoλόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, το χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ανέμους δυτικών-βορειοδυτικών διευθύνσεων έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Από Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των ανέμων, άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή της ηλιοφάνειας, προμηνύοντας ένα καλό και ήπιο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο. Πού έβρεξε περισσότερο Τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Θράκη και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία έως τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 06/10. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 22:00, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.