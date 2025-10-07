Δύο χρόνια μετά το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου: Η τραγωδία στη Γάζα συνεχίζεται

Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, η συντριπτική πλειοψηφία της Διεθνούς Ένωσης Μελετητών Γενοκτονιών αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Το σχετικό ψήφισμα υπογράφει το 86% των μελετητών που είναι μέλη της ένωσης. Η Διεθνής Αμνηστία, έχει από καιρό καταδικάσει της φονικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πολύμηνη έρευνα που είχε πραγματοποιήσει από τον Δεκέμβρη του 2024, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για να καταλήξει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά το πόρισμα, χαρακτηρίζοντάς το «παραποιημένο και ψευδές».

Στις 16 Σεπτέμβρη 2025, οι ερευνητές του ΟΗΕ αποφάνθηκαν ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τους Παλαιστινίους». Οι ερευνητές του ΟΗΕ, για να υποστηρίξουν το πόρισμά τους περί γενοκτονίας, επικαλούνται παραδείγματα ισραηλινών δολοφονιών, παρεμπόδισης στην παροχή βοήθειας, βίαιων εκτοπισμών και της καταστροφής μιας κλινικής γονιμότητας.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη αποτελεί για τους Παλαιστίνιους τη μεγαλύτερη, πιο μακρόχρονη και αιματηρή από τη λεγόμενη «Νάκμπα» το 1948. Για τον Παλαιστινιακό λαό η «Νάκμπα» σηματοδοτεί μια Καταστροφή από τις 15 Μάη του 1948 που είναι σε πλήρη και συνεχή εξέλιξη, 77 χρόνια τώρα.

Όσοι παραμένουν κρατούνται στη φυλακή Κέτζιοτ, σε συνθήκες που ο νομικός τους εκπρόσωπος έχει χαρακτηρίσει ως κατώτερες των προδιαγραφών, με πολλούς ακτιβιστές να καταγγέλλουν βασανιστήρια και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

Αποκορύφωμα του παγκόσμιου κύματος αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, αποτελεί το ειρηνικό εγχείρημα Global Sumud Flotilla, με μοναδικό προορισμό τη Γάζα, σε μία αποστολή που σκοπό έχει να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ. Με το σύνθημα «Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε» πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία. Υπενθυμίζεται πως συνολικά, 170 ακτιβιστές του στολίσκου έχουν απελαθεί μέχρι στιγμής.

Η παγκόσμια κοινότητα έχει καταδικάσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα κάνοντας λόγο για γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού. Μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται τα τελευταία δύο χρόνια σε όλον τον κόσμο, ενάντια σε μια επιχείρηση που φέρεται να αποσκοπεί σε πλήρη κατάληψη και εκκένωση της πόλης της Γάζας από το κράτος του Ισραήλ.

Μέσα σε δύο χρόνια, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 67.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς, με τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων να είναι άμαχοι. Ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει πως πάνω από τα δύο τρίτα των νεκρών ήταν γυναίκες και παιδιά.

Την επόμενη κιόλας ημέρα, το Ισραήλ ξεκίνησε μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας , πυροδοτώντας μια από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή.

Σαν σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.139 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα την απαγωγή περίπου 250 ομήρων.

Η τακτική της Χαμάς

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ κατά της μαχητικής οργάνωσης με έδρα τη Γάζα, παρατηρητές υποστηρίζουν ότι η Χαμάς έχει υποστεί πλήγμα, αλλά δεν έχει εξουδετερωθεί, σε περίπτωση που οι συγκρούσεις ξαναρχίσουν. Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί σημαντική υπεροχή σε όπλα και πυροβολικό.

«Η Χαμάς έχει υποστεί πολλές στρατιωτικές ήττες, αλλά εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ανασυνταχθεί και να διατηρήσει την ηγεσία και τον έλεγχο», δήλωσε τον Μάιο στην DW η Μαρίνα Μιρόν, ερευνήτρια στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών του King's College στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), τα τελευταία δύο χρόνια, η Χαμάς έχει αλλάξει την τακτική της. Λειτουργεί περισσότερο ως αποκεντρωμένη ομάδα και φέρεται να βασίζεται όλο και περισσότερο στον ανταρτοπόλεμο, σε τακτικές χτυπήματος και διαφυγής και σε ενέδρες με χρήση εκρηκτικών, αντί να εμπλέκεται σε άμεσες μάχες με ισραηλινούς στρατιώτες, όπως αναφέρει δημοσίευμα του dw.com.

Ο αριθμός των διασυνοριακών επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ από τη Χαμάς έχει μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της ομάδας, ειδικά τα βαρύτερα όπλα όπως οι ρουκέτες, έχει καταστραφεί.

Ωστόσο, η Χαμάς κατάφερε να εκτοξεύσει δύο ρουκέτες τον Σεπτέμβριο του 2025 και να οργανώσει πιο σύνθετες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια επίθεση τον Αύγουστο του 2025 στο Khan Younis, κατά την οποία μαχητές χρησιμοποίησαν βαριά όπλα και προσπάθησαν επίσης να απαγάγουν ισραηλινούς στρατιώτες.

Ισραήλ: Ειδικό δικαστήριο για την 7η Οκτωβρίου και πολιτικές σκοπιμότητες

Σύμφωνα με πληροφορίες του New York Times, σε ό,τι αφορά το φονικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισράηλ, στις 7 Οκτώβρη 2023, κανείς δεν έχει ακόμη δικαστεί ή καταδικαστεί για την επίθεση. Το Ισραήλ κρατεί συνολικά 2.700 Παλαιστίνιους από την έναρξη του πολέμου. Από αυτούς, περίπου 200 άτομα παραμένουν υπό κράτηση με την υπόνοια άμεσης συμμετοχής στην επίθεση, ενώ οι υπόλοιποι κρατούνται κυρίως με την κατηγορία της «συμμετοχής» στη Χαμάς ή σε άλλες ένοπλες οργανώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποδείξεις άμεσης εμπλοκής στη σφαγή.

Ενώ ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς που θεωρούνταν «εγκέφαλοι» της επίθεσης έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιχειρήσεις, οι καθυστερήσεις στην έναρξη των διώξεων προκαλούν ανησυχία για το ενδεχόμενο να διαφύγουν της τιμωρίας ορισμένοι δράστες. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι καταγγέλλουν κράτηση για μεγάλο διάστημα χωρίς δίκη, κακομεταχείριση, περιορισμένη πρόσβαση σε νομική βοήθεια και σχεδόν πλήρη απουσία επίσημων στοιχείων για πολλούς κρατούμενους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δικαιολογεί τις καθυστερήσεις επικαλούμενη το χάος που ακολούθησε την επίθεση: η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ήταν αποσπασματική, ο όγκος των υποθέσεων ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος και η τεκμηρίωση πολλών στοιχείων ήταν προβληματική. Αναφέρεται ότι ορισμένα θύματα ενταφιάστηκαν πριν προλάβουν να εξεταστούν ιατροδικαστικά, ενώ μαρτυρίες χάθηκαν ή διασκορπίστηκαν.

Παράλληλα, την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση φοβάται πως η έναρξη των δικών θα αποκαλύψει τις αποτυχίες της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας ή θα δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή κρατουμένων με τους εναπομείναντες ομήρους, εκφράζουν αντιπολιτευόμενοι βουλευτές.

Τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου με 15 δικαστές, ενέκρινε η Κνεσέτ σε πρώτη ψηφοφορία τον Μάιο. Το δικαστήριο αυτό θα έχει την εξουσία να παρακάμπτει τυπικές διαδικασίες, ώστε να εκδικάσει υποθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, με κατηγορίες που μπορούν να φτάσουν μέχρι τη γενοκτονία—έγκλημα που επισύρει τη θανατική ποινή στο Ισραήλ. Παρόλα αυτά, μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτες δίκες αναμένονται αρκετοί μήνες ακόμη.

Στο μεταξύ, στις φυλακές έχουν καταλήξει τουλάχιστον 48 κρατούμενοι. Καταγγελίες πρώην κρατουμένων κάνουν λόγο για βασανιστήρια, σπασμένα κόκαλα και ξυλοδαρμούς, κατηγορίες που ο ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας αρνούνται ως «συστημικές πρακτικές». Πολλοί συλληφθέντες πιθανόν να παραμείνουν κρατούμενοι για χρόνια χωρίς να δικαστούν. Πρόκειται για μια κατάσταση που, σύμφωνα με ειδικούς, εξομοιώνεται με «ισόβια χωρίς τις εγγυήσεις της ποινικής δίκης», γεγονός που υποδεικνύεται από την παράταση των έκτακτων διατάξεων έως τον Ιανουάριο του 2026.

Ξεκίνησαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου συγκεντρώθηκαν χθες, Δευτέρα (05/10) τα βλέμματα καθώς το απόγευμα ξεκίνησαν οι κρίσιμες έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς για την ειρήνευση στη Γάζα. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να στέλνει και στις δύο πλευρές το μήνυμα να βιαστούν. Το σχέδιο προέβλεπε μεταξύ πολλών άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς – ένα ακανθώδες ζήτημα - και τον αποκλεισμό της από οποιαδήποτε μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, οι διαπραγματευτές θα επιδίωκαν να καθορίσουν τον μηχανισμό ανταλλαγής των υπόλοιπων ομήρων –ζωντανών και νεκρών– με Παλαιστινίους κρατουμένους, καθώς και τους όρους για κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Παράλληλα, πηγή της Χαμάς ανέφερε ότι «αγκάθι» των συνομιλιών αποτελεί η απαίτηση για αφοπλισμό της οργάνωσης, όπως προβλέπει και το σχέδιο Τραμπ. Η Χαμάς εμμένει στη θέση της πως απορρίπτει κάθε συζήτηση περί αφοπλισμού χωρίς τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Την προοπτική αυτή ο Νετανιάχου την έχει αποκλείσει κατηγορηματικά, την ώρα που αρκετές δυτικές χώρες, μεταξύ αυτών η Βρετανία και η Γαλλία, αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.