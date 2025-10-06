Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ»

Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Λίγες ώρες αφότου ο Αλέξης Τσίπρας αποχωρίστηκε την ιδιότητα του βουλευτή, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι δρώντας με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, ο πρώην πρωθυπουργός φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα συνεχίσει τον αγώνα του. «Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και επειδή υπάρχει μία γνήσια αγωνία του κόσμου του προοδευτικού για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας».