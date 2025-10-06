Αλαβάνος κατά Τσίπρα: «Άνθρωποι σαν κι αυτόν θα πρέπει να γονατίσουν σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν "συγγνώμη"»

Ο Αλέκος Αλαβάνος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα, αντιδρώντας άμεσα στην απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα.

Σχολιάζοντας την παραίτηση του Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα και την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος, ο Αλαβάνος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός και με έντονο ύφος. Η επίθεσή του επεκτάθηκε και στα κόμματα που, όπως τόνισε, ευθύνονται για την εφαρμογή των μνημονίων.

«Με κάνετε πρωί πρωί να γελάσω, γιατί θα έλεγα ότι όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε στον χάρτη των διαφόρων οργανώσεων, κομμάτων και λοιπά, συναντάμε αστεία πράγματα. Η Ελλάδα έχει φοβερές ανάγκες», ανέφερε αρχικά ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος σε συνέντευξή του στο OPEN.

«Το δαχτυλίδι της προεδρίας ήταν σε ένα από τα τρία κόμματα, που έφεραν την Ελλάδα σε πολύ δύσκολη θέση, και θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, δεν έχει καμία σχέση με την κεντροαριστερά, δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο. Το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, έφερε τα προγράμματα εκείνα, που δυστυχώς είναι η πραγματικότητα», συνέχισε.

Σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας. Και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες, σαν να κάνουν καμιά μεγάλη θυσία, όπως η παραίτηση από τη Βουλή. Όχι, έχουν αμαρτία για τη μέχρι σήμερα κατάσταση».

Ο Αλέκος Αλαβάνος μάλιστα υποστήριξε ότι οι ηγέτες των κομμάτων που έφεραν τα μνημόνια «θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον λαό και την πατρίδα και όχι να παίζουν παιχνίδια για το ποιος θα μπορέσει να ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα από τους υπόλοιπους. Είναι λυπηρό».

«Έχει παρουσιαστεί εναλλακτική πρόταση από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ;» διερωτήθηκε ο Αλέκος Αλαβάνος ενώ στο ερώτημα αν καλύπτεται από την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου απάντησε «όχι». «Η Ελλάδα είναι μία χώρα σε στασιμότητα» πρόσθεσε επιπλέον.