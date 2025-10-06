Τίρανα: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου

Συγκλονισμένη είναι η αλβανική κοινή γνώμη από τη δολοφονία ενός δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:40 μ.μ. (τοπική ώρα, 16:40), όταν ενώ ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο εκείνος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου και όπως αναφέρουν πηγές του Oranews τον πυροβόλησε τρεις φορές.

Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας από τους δύο χειρουργείται, αλλά ευτυχώς σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή του δεν κινδυνεύει. Ο δεύτερος βρίσκεται επίσης σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Ο ύποπτος δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο Έλβις Σκένμπι, γνωστός και ως Γκιόν Σκένμπι, ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος φέρεται να ήταν εμπλεκόμενος σε μια δικαστική υπόθεση σχετικά με ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, χωρίς να προβάλει αντίσταση.