#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Pink The City 2025 - Δωρεάν Κλινικές Εξετάσεις Μαστού

Στην Πλατεία Γεωργίου Α' από 7-11 Οκτωβρίου

Ο καρκίνος του μαστού δεν περιμένει. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Με αυτό το μήνυμα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Pink the City 2025, από τη Τρίτη 7 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού, από τους πλέον έγκριτους και  εξειδικευμένους ιατρούς,  στην Πλατεία Γεωργίου Α', στην Πάτρα, στην Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι Κλινικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας για τον μήνα Οκτώβριο, με κορύφωση το Pink The City στις 19 Οκτωβρίου 2025, στις 10:30, στην Πλατεία Γεωργίου Α'.

Ελάτε να συντονίσουμε τα βήματά μας, με σκοπό να στηρίξουμε όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν τον καρκίνο του μαστού, να τιμήσουμε όσες δεν είναι πια μαζί μας και να ενδυναμώσουμε το μήνυμα ότι Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ.

Οι εγγραφές για το Pink The City έχουν ξεκινήσει! ON LINE ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπως κάθε χρόνο οι ΟΜΑΔΕΣ κλέβουν την παράσταση για αυτό μην αργείτε, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση! 

Δηλώστε συμμετοχή εσείς και η παρέα σας, οι συνεργάτες, οι συμμαθητές, οι συμφοιτητές και όποιος άλλος θέλετε και ελάτε να δώσετε το δικό σας δυναμικό παρόν ενάντια στον καρκίνο του μαστού!

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Ώρα έναρξης Εκδηλώσεων 10:30 π.μ.
Ώρα εκκίνησης Περιπάτου 11:30 π.μ.

Πλατεία Γεωργίου Α΄.

#tags Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας Δωρεάν Εξέταση Μαστού Πλατεία Γεωργίου Α' Pink the City 2025 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

