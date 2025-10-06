Πλήθος κόσμου στο «Ελ. Βενιζέλος» για τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου Sumud

Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) οι ακτιβιστές, μέλη του Global Sumud Flotilla που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στο Ισραήλ.

Οι 27 Έλληνες και δεκάδες ακόμη ακτιβιστές άλλων εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μεταφέρονται με ειδική πτήση τσάρτερ από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.

Οι περισσότεροι ακτιβιστές που αφέθηκαν ελεύθεροι, πέταξαν προς Αθήνα, από όπου θα μπορούν να ταξιδέψουν στις πατρίδες τους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις τους την Κυριακή.

Από το μεσημέρι, πλήθος κόσμου μετέβη στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθεί,κρατώντας πανό με συνθήματα υποστήριξης καθώς και παλαιστινιακές σημαίες. Aνάμεσα σε όσους βρίσκονται εκεί είναι και στελέχη της αριστεράς, όπως ο Νίκος Φίλης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Την άφιξη της πτήσης επαναπατρισμού των ακτιβιστών στην Αθήνα γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».

Ανάμεσα σε όσους έφυγαν από το Ισραήλ τη Δευτέρα βρίσκονται 28 Γάλλοι, 27 Έλληνες, 15 Ιταλοί και εννέα Σουηδοί. Συνολικά, 21 Ισπανοί επέστρεψαν χωριστά στην χώρα τους την Κυριακή.

Ωστόσο, αρκετοί είναι οι ακτιβιστές που παραμένουν στις φυλακές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 28 Ισπανών υπηκόων.

Επαναπατρισμός για τους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ (ΤΑΤΙAΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε πως το αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν με 161 ακτιβιστές από τον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Επιπλέον, ένα αεροπλάνο που ναυλώθηκε από την σλοβακική κυβέρνηση αναχώρησε νωρίτερα από το αεροδρόμιο με 10 Σλοβάκους πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στον στολίσκο.