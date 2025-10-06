Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα- "Σωριάστηκε" η κουκουναριά στην πλατεία Όλγας

Ένα μεγάλο δέντρο βρίσκεται πεσμένο στην πλατεία Όλγας στην Πάτρα.

Ένα μεγάλο δέντρο βρίσκεται πεσμένο στην πλατεία Όλγας στην Πάτρα. Πρόκειται για μία κουκουναριά, την οποία όπως αναφέρει αναγνώστης του thebest, αντίκρυσε σήμερα πεσμένη.

Μάλιστα αναφέρει ότι η κουκουναριά έγερνε και είχε πάρει κλίση από τα χρόνια.

Στο σημείο γίνονται εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δέντρο Πλατεία Όλγας

