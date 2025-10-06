Πάτρα- "Σωριάστηκε" η κουκουναριά στην πλατεία Όλγας

Ένα μεγάλο δέντρο βρίσκεται πεσμένο στην πλατεία Όλγας στην Πάτρα. Πρόκειται για μία κουκουναριά, την οποία όπως αναφέρει αναγνώστης του thebest, αντίκρυσε σήμερα πεσμένη.

Μάλιστα αναφέρει ότι η κουκουναριά έγερνε και είχε πάρει κλίση από τα χρόνια.

Στο σημείο γίνονται εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας.

