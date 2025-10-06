Πάτρα: Επιχείρηση «κατεδάφιση» στο παλιό Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα- «Είναι επικίνδυνο και ήρθε η ώρα να γκρεμιστεί» λέει ο Π. Μελάς

Ένα ακόμη εγκαταλελειμμένο και επικίνδυνο κτίριο της Πάτρας φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος του. Το πρώην Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, που παραμένει εγκαταλελειμμένο από τον σεισμό του 2008, μπαίνει σε τροχιά κατεδάφισης.

Η τεχνική αξιολόγηση που είχε ζητήσει ο Δήμος Πατρέων για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας και της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Σύμφωνα με αυτή, το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές και εκτεταμένες βλάβες, ενώ χαρακτηρίζεται επικίνδυνο, καθώς ο αρχικός του σχεδιασμός ήταν ελλιπής και η πολυετής έκθεση στις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες έχει επιδεινώσει την κατάστασή του, με την εισήγηση των μηχανικών να λέει ξεκάθαρα ότι το κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων εισηγούνται πλέον την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατεδάφιση του πρώην κτιρίου. Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, στο πλαίσιο των κατεδαφίσεων εντός του παραλιακού μετώπου, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.

«Το κτίριο είναι επικίνδυνο και ήρθε η ώρα να γκρεμιστεί για να ανοίξει ο δρόμος για το σχέδιο του Παραλιακού Μετώπου. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχουμε στα χέρια μας την τεχνική έκθεση για την κατάστασή του και θα προχωρήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατεδάφισή του, αφού πρώτα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο» επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς.

Το κτίριο αποτελεί εδώ και καιρό πηγή κινδύνου αλλά και βρωμιάς. Σπασμένα τζάμια, διαλυμένοι τοίχοι και ετοιμόρροπες επιφάνειες το έχουν μετατρέψει σε εγκαταλελειμμένο κουφάρι σε μια περιοχή που αναμένεται να αποτελέσει τον πυρήνα της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Η κατεδάφισή του θεωρείται από τον Δήμο απαραίτητο βήμα για να προχωρήσουν τα σχέδια ανάπλασης, παρά την άποψη που έχει εκφραστεί από τους αρχιτέκτονες για διατήρησή του.