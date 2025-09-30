Θαλάσσιο Μέτωπο Πάτρας: Πού βρισκόμαστε;

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα των τελευταίων δεκαετιών, η ανάπλαση του Θαλάσσιου Μετώπου, αναμένεται να δρομολογηθεί μέσα στο 2026 οπότε και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου.

«Στη παρούσα φάση βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία και παρακολούθηση, από τις υπηρεσίες μας, με το γραφείο που έχει αναλάβει τη μελέτη και πιστεύουμε ότι μέσα στο 2026, με βάση τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, θα την έχουμε και θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Η μελέτη γίνεται συνολικά και για τα τρία υποέργα αλλά προτεραιότητα δίνουμε στο πρώτο υποέργο, που αφορά το κομμάτι από την Αγίου Νικολάου έως και την Ιχθυόσκαλα. Έχουμε μια πρώτη χρηματοδότηση 12 εκ. ευρώ και από αυτά τα 3.800 εκ. ευρώ πάνε στη μελέτη και τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν όταν ολοκληρωθεί η μελέτη και θα ξέρουμε το ακριβές κόστος» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία πάρκων, παιδικών χαρών, διαδρομών για ποδήλατο και περπάτημα, αθλητικών εγκαταστάσεων και ανοιχτών χώρων εκδηλώσεων.

Η ανάπλαση, σύμφωνα με τη μελέτη, θα «σπάσει» σε τρία υποέργα, από την Αγίου Νικολάου έως και την Ιχθυόσκαλα, από τον Φάρο έως το Νότιο Πάρκο, και από τη Μαρίνα έως το Έλος της Αγυιάς, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται στα 70 εκ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο έργο, δεν συμπεριλαμβάνεται η Μαρίνα.

Πρώτο Υποέργο (Αγ. Νικολάου- Ιχθυόσκαλα): Η μελέτη ανάπλασης δρομολογεί την κατεδάφιση παλαιών εγκαταστάσεων, με στόχο την απελευθέρωση της περιοχής και τη μετατροπή της σε έναν ανοιχτό και φιλόξενο δημόσιο χώρο.

Δεύτερο Υποέργο (Φάρος- Νότιο Πάρκο): Μεταξύ των παρεμβάσεων είναι η κατασκευή skate park, γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, αλλά και διαδρομών που θα ενθαρρύνουν το τρέξιμο, το ποδήλατο και τον περίπατο. Σχεδιάζονται επίσης ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων και υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών.

Τρίτο Υποέργο (Μαρίνα- Έλος Αγυιάς): Σχεδιάζεται η διαμόρφωση ενός εκτεταμένου πάρκου, το οποίο θα αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο αναψυχής με δυνατότητες για υπαίθριες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προβλέπεται παρέμβαση ήπιας πεζοδρόμησης.