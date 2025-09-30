Δυτική Ελλάδα: 169 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα- Οι 107 στην Αχαΐα

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Κατά την 13η εβδομάδα της δράσης, από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 1.492 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 169 παραβάσεις: 139 σε οδηγούς και 30 σε επιβάτες.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις ανά Διεύθυνση Αστυνομίας ήταν:

Αχαΐας: 107

Ακαρνανίας: 39

Αιτωλίας: 19

Ηλείας: 4

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές έχουν αυστηροποιηθεί. Για τον οδηγό δικύκλου ή τον επιβάτη που δεν φορά κράνος προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ στους οδηγούς επιβάλλεται και αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες. Για τα Ε.Π.Η.Ο., το πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ.