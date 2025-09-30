Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αχαΐα: Θλίψη στον Κρίνο για το θάνατο του Φίλιππου Κωνσταντινόπουλου στα 66 του χρόνια

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον πυροσβέστη και πρώην ποδοσφαιριστή

Θλίψη έχει σκορπίσει στον Κρίνο Αχαΐας η είδηση του θανάτου του Φίλιππα Κωνσταντινόπουλου, σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με σπάνια νόσο.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ είχε διαγράψει πορεία και στο ποδόσφαιρο με τον Εθνικό Σαγείκων και την Αχαϊκή. Μετά τη συνταξιοδότησή του, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τόπο του, παραμένοντας ενεργό μέλος της κοινωνίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 15:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Κρίνο.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θάνατος Κηδεία

