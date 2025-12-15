Πάτρα: Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις την Τρίτη λόγω της απεργίας στους δήμους

Κλειστές θα είναι οι Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, λόγω της απόφασης των Δήμων να βάλουν 24ωρο λουκέτο διαμαρτυρόμενοι για την ψήφιση στη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Συγκεκριμένα θα είναι κλειστές οι εγκαταστάσεις του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, το Αθλητικό Κέντρο στο Λαδόπουλο, τα δημοτικά κλειστά γήπεδα Αλεξιώτισσας και Ροϊτίκων και όλα δημοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου.