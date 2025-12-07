Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα: Σχεδιάζουν γάμο στην Πάρο το καλοκαίρι του 2026

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ζουν έναν έντονο έρωτα και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Συχνά μοιράζονται βίντεο που δείχνουν την ευτυχία τους, ενώ ο γάμος τους φαίνεται ότι δεν θα αργήσει.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, κατά την επιστροφή της από ταξίδι στο Μιλάνο, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τον γάμο με τον Μπρούνο Τσερέλα. Χωρίς να δώσει ημερομηνία, τόνισε με νόημα ότι κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό το βήμα στη σχέση τους.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Κούτρα και τις πληροφορίες που μετέφερε στην εκπομπή, «Καλύτερα δε Γίνεται», το ζευγάρι παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο με πιθανές ημερομηνίες 6 και 16.

Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός δεν έχει μοιραστεί δημόσια λεπτομέρειες για τα σχέδια του γάμου της, αφού όπως δήλωσε πρόσφατα θα ήθελε να μοιραστεί την στιγμή με ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Το καλοκαίρι μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.