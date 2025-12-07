Porto Leone: Η Αλεξάνδρα αιχμάλωτη µαζί µε τον Στελάρα - Θα καταφέρουν να ξεφύγουν;

Η πρόταση του Γρηγόρη στην Αγγελική ανατρέπει τα δεδομένα στα επόμενα επεισόδια της σειράς ” Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” .

Τι θα δούμε τη Δευτέρα και την Τρίτη στις 22:30

Αναλυτικότερα:

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 22

Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο κι εκείνη μεταφέρει την πληροφορία εκεί που θεωρεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα οι επαφές Γαλήνης και Αγγελικής γεμίζουν υπονοούμενα.

Η Αλεξάνδρα απολαμβάνει το γεγονός ότι ο Αντρέας θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και συγχρόνως συνειδητοποιεί ποια είναι η γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του, ενώ ο Στελάρας δεν ξέρει πώς να αντιδράσει μπροστά στην ψυχολογική πίεση που δέχεται από το αφεντικό του, που του ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις προκειμένου να αποδείξει την αφοσίωσή του.

Ο Γιάμαρης πηγαίνει µε την Καίτη στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο Ζήσης και βρίσκει ένα στοιχείο που αλλάζει το αφήγημα της αστυνομίας, ενώ η Βούλα τα χάνει όταν βλέπει τον Ορέστη να µπαίνει στην αυλή του σπιτιού της.

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 23

Η Γαλήνη ταραγµένη από τον θάνατο του Ζήση, αναρωτιέται αν έκανε καλά που απέκρυψε από τον Γιάµαρη το ραντεβού τους στα ναυπηγεία, ενόσω ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να παραμείνει ψύχραιμος, ετοιμάζει στην Αγγελική µια πρόταση που κανείς δεν περιμένει.

Η Βούλα συναντιέται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Ορέστη και µε την παρότρυνση της Λένας καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Την ίδια στιγμή, όσο ο Καπετανάκος προσπαθεί για ακόμη µια φορά να µάθει από την Καίτη την αλήθεια για τις δοσοληψίες της µε τη γυναίκα του και τον Στελάρα, η Αλεξάνδρα βρίσκεται αιχμάλωτη µαζί µε τον Στελάρα από τους άντρες του Ρόζου.

Η Αγγελική μαθαίνει τις υποψίες της Γαλήνης για τη σχέση της µε τον Στράτο και ψάχνει τρόπους για να κρύψει την ταραχή της, ενώ, παράλληλα, εξομολογείται στη Βούλα μισές αλήθειες σχετικά µε την δουλειά που έχει αναλάβει και το σχέδιο της Αλεξάνδρας.

Ο Καστίλιας χάνει τη φωτογραφική µμηχανή µε την οποία έχει απαθανατίσει τη συνάντηση της Γαλήνης και του Γρηγόρη µε τον Ζήση, ενώ ο Γιάµαρης έχει ήδη ζητήσει να του εμφανίσουν το φιλµ.

