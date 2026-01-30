Eurovision Song Contest Live Tour: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι καλλιτέχνες – Ανάμεσά τους η Παπαρίζου

Η EBU αποκαλύπτει τα πρώτα Eurovision Icons που θα ηγηθούν της πρωτοποριακής Live Tour για την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με την κορυφαία pop star Έλενα Παπαρίζου να είναι μέρος του ως η μοναδική Ελληνίδα.

Αυτή η μοναδική και αξέχαστη ζωντανή γιορτή για τα 70 μαγικά χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα ενώσει τους super stars της Eurovision με επιλεγμένους αστέρες από τον Μεγάλο Τελικό του Διαγωνισμού του 2026, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ταξίδι μέσα από επτά δεκαετίες αξέχαστης μουσικής, συγκίνησης και κοινής χαράς.

Από διαχρονικούς ύμνους έως σύγχρονα κλασικά τραγούδια, οι θαυμαστές στις αρένες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ζήσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision όπως ποτέ άλλοτε. Η πρώτη επίσημη Eurovision Song Contest Live Tour θα επισκεφθεί 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026 και οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τις δικές τους συμμετοχές στη Eurovision σε κάθε συναυλία. Οι θαυμαστές του διαγωνισμού θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές νέες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού.