Έξαλλη η Αναστασοπούλου με τον Πορτοσάλτε: «Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα»

Χάος επικράτησε στον αέρα του Live You, καθώς η Μαρία Αναστασοπούλου έγινε έξαλλη μετά από μία ερώτηση του Άρη Πορτοσάλτε, σχετικά με την κυβέρνηση και τις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

«Τους σκότωσε η κυβέρνηση τους πέντε;», ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτε με το σχόλιο του να βγάζει εκτός εαυτού τη Μαρία Αναστασοπούλου.

Μόλις έγινε το σχόλιο η δημοσιογράφος αντέδρασε λέγοντας: «Τώρα, αυτό που κάνεις… Όχι, όχι, αυτό δεν θα μου το κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα, να το κάνεις σε κανέναν άλλον. Όχι, Άρη μου, αυτό θα το πάρεις πίσω, δεν θα το απευθύνεις σε μένα, όχι!» καθώς θεώρησε ότι ο τρόπος που έκανε αυτό το σχόλιο ο Άρης Πορτοσάλτε απευθυνόταν σε εκείνη.

Βέβαια εκείνος ξεκαθάρισε: «Δεν το κάνω σε σένα! Δεν απευθύνομαι σε σένα, απευθύνομαι εκεί.

Η Μαρία Αναστασοπούλου αντέδρασε: «Άμα θες να το απευθύνεις εκεί, δεν θα το κάνεις στην κουβέντα μαζί μου», με την κουβέντα να συνεχίζεται ως εξής:

Α.Π.: Εάν δεν θέλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση σκότωσε τις πέντε γυναίκες, τότε να αφήσουμε.

Μ.Α.: Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις. Όχι εδώ.

Α.Π.: Δεν απευθύνομαι σε σένα.