Φεστιβάλ Σάντανς: Ο ηθοποιός Πολ Ντέινο έσπασε τη σιωπή του και απήντησε στον Κουέντιν Ταραντίνο

Με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια, ο 41χρονος Αμερικανός ηθοποιός Πολ Ντέινο μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τις αιχμηρές δηλώσεις που είχε κάνει για εκείνον ο βραβευμένος με Όσκαρ Κουέντιν Ταραντίνο.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του 62χρονου Κουέντιν Ταραντίνο για τον Πολ Ντέινο-Paul Dano, και συγκεκριμένα για την ερμηνεία του στο «Θα Χυθεί Αίμα-There will be Blood» του Πολ Τόμας Άντεροσν το 2007, άνοιξαν έναν απρόσμενο κύκλο αντιδράσεων, φέρνοντας στο προσκήνιο όχι μόνο τον ίδιο τον ηθοποιό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η κινηματογραφική κοινότητα επιλέγει να υπερασπίζεται τους ανθρώπους της, ανέφερε σε ανάρτηση του το flix.gr.

Σχεδόν 2 μήνες πριν ο Κουέντιν Ταραντίνο που ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του από το Σάντανς με το φιλμ "Reservoir dogs" το '91, είχε πει τα εξής: «Ο Ντέινο είναι αδύναμος, φίλε. Είναι η αδύναμη πλευρά της ταινίας. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις τον καταβρόχθισε. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν υπέροχος στη θέση του Ντέινο. Είναι απλώς τόσο αδύναμος, αδύναμος και ανιαρός. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν φαίνεται να χρειάζεται έναν ισχυρό αντίπαλο. Η ταινία όμως το χρειαζόταν. Αυτός δεν χρειάζεται τίποτα. Υποτίθεται πως οι δύο ρόλοι αλληλεπικαλύπτονται ως δίδυμοι, αλλά δε συμβαίνει αυτό!… Είναι δυνατόν να βάζεις τον Ντέι-Λιούις δίπλα στον χειρότερο ηθοποιό του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών; Το πιο μαλακό κ…. στον κόσμο;».

Ο Πολ Ντέινο, ευρισκόμενος στο φετινό Φεστιβάλ του Sundance στη Γιούτα, με αφορμή την επετειακή προβολή για τα είκοσι (20) χρόνια του «Little Miss Sunshine» των by Jonathan Dayton και Valerie Faris, ένα μεγάλο χιτ του Σάντανς που προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και κέρδισε 2 Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου και β' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του αείμνηστου Άλαν Άρκιν (1934-2023), ρωτήθηκε για τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο.

Σχεδόν πριν προλάβει να απαντήσει, η συμπρωταγωνίστρια του στο "Little Miss Sunshine", Τόνι Κολέτ έσπευσε να διακόψει, εκφράζοντας ανοιχτά την ενόχλησή της. Η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη και έντονη, αντικατοπτρίζοντας το κλίμα αμηχανίας που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο. «Σοβαρά τώρα, θα πάμε εκεί; Γαμ**τε τον τύπο! Πρέπει να ήταν μαστουρωμένος... ήταν απλώς μπερδεμένο. Ποιος κάνει κάτι τέτοιο;», είπε χαρακτηριστικά η ίδια υπερασπιζόμενη τον Πολ Ντέινο.

Ο Ντέινο, εμφανώς πιο συγκρατημένος, περιορίστηκε στο να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχτηκε, τονίζοντας πως ένιωσε ανακούφιση που δεν χρειάστηκε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του. «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Ήμουν επίσης απίστευτα ευγνώμων που ο κόσμος μίλησε για μένα, ώστε να μη χρειαστεί να το κάνω εγώ».

Στο πλευρό του στάθηκαν και οι σκηνοθέτες του «Little Miss Sunshine», Τζόναθαν Ντέιτον και Βάλερι Φάρις, οι οποίοι χαρακτήρισαν τα σχόλια του Ταραντίνο ατυχή και άδικα. Ο Ντέιτον υπαινίχθηκε ότι η ένταση και η ωμότητα της ερμηνείας του Πολ Ντέινο ίσως ήταν ακριβώς αυτό που ενόχλησε, επειδή δεν χωρούσε σε εύκολες ταμπέλες. Η Βάλερι Φάρις στάθηκε περισσότερο στη μαζική αντίδραση του κόσμου του σινεμά, επισημαίνοντας πόσο αγαπητός είναι ο Ντέινο από τους συναδέλφους του, και πόσο τον εκτιμούν, κάτι που φάνηκε άμεσα από το κύμα υπεράσπισης στα κοινωνικά δίκτυα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο είχε σχολιάσει αρνητικά και άλλους ηθοποιούς στο ίδιο πλαίσιο, χωρίς όμως να προκληθεί αντίστοιχη κινητοποίηση. Στην περίπτωση του Πολ Ντέινο, αναφέρει το flix.gr, η σιωπηλή του στάση και η φήμη του ως χαμηλών τόνων καλλιτέχνη λειτούργησαν σχεδόν καταλυτικά, μετατρέποντάς τον σε απρόσμενο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Στο Φεστιβάλ του Σάντανς στο Παρκ Σίτι της Γιούτα εκτός του Πολ Ντέινο και της Τόνι Κολέτ ήταν παρόντες και άλλοι ηθοποιοί της όμορφης εκείνης ταινίας, του "Little Miss Sunshine" όπως ο Greg Kinnear και η Abigail Breslin.

Το φιλμ "Little Miss Sunshine" είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Sundance Film Festival του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στις 20 Ιανουαρίου 2006 και στη συνέχεια αποτέλεσε εμπορική επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες με παγκόσμιες ειαπράξεις που ξεπέρασαν τα 101 εκατ. δολάρια.

Για το ρόλο του στο φιλμ "The Fabelmans" το 2022, ο Πολ Ντέινο έλανε υποψηφιότητα από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών - Screen Actors Guild. Το 2013, ο Ντέινο είχε πάρει πολύ καλές κριτικές για τους ρόλους του στις ταινίες "12 Years a Slave" και "Prisoners".