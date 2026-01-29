Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Αθήνα

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου με τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο των επαφών για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Ελβετίας.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελβετίας στην Αθήνα, κ. Stefan Estermann, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ελβετίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών κοινοβουλευτικών και θεσμικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την τραγική πολύνεκρη πυρκαγιά που σημειώθηκε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στην Ελβετία, υπογραμμίζοντας τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ελβετικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην απώλεια ανήλικης Ελληνοελβετίδας, καθώς και στην άμεση ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στην παροχή ιατρικής υποστήριξης σε θύματα με σοβαρά εγκαύματα.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Ελβετίας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το πρόσφατο δυστύχημα με Έλληνες πολίτες, οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και για την τραγωδία στα Τρίκαλα όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη συμπαράσταση της Ελβετίας προς τις οικογένειες των θυμάτων και την ελληνική κοινωνία.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε το διμερές πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Ελβετίας στον τομέα της μετανάστευσης, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της δεύτερης ελβετικής συνεισφοράς στην ευρωπαϊκή συνοχή και υλοποιείται σε δύο φάσεις, συνολικού ύψους άνω των 68 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την εκτίμησή της για τη διαχρονική στήριξη της Ελβετίας, καθώς και για τη συμμετοχή της στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ο Πρέσβης της Ελβετίας αναφέρθηκε στη στενή και εποικοδομητική συνεργασία των δύο χωρών, τόσο στον τομέα της μετανάστευσης όσο και στην οικονομία, επισημαίνοντας ότι η Ελβετία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων επενδυτών στην Ελλάδα. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δημιουργία του Ελληνοελβετικού Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου, καθώς και στην επικείμενη ίδρυση του «Ελβετικού Οίκου» στην Πλάκα, ο οποίος θα στεγάσει την Ελβετική Πρεσβεία, την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή και το Ελβετικό Κέντρο Πολιτισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στις προοπτικές συνεργασίας για την αξιοποίηση ιστορικών υποδομών, με έμφαση στον παλαιό σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική, αναπτυξιακή και τουριστική του σημασία και την ανάγκη περαιτέρω τεχνικής και επιστημονικής διερεύνησης.

Τέλος, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης των κοινοβουλευτικών επαφών μέσω ανταλλαγής επισκέψεων των Ομάδων Φιλίας, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για συνέχιση του τακτικού και ουσιαστικού διαλόγου.