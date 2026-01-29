Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Έφτασα 107 κιλά, δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου, μου κοβόταν η ανάσα

Για την απόφασή του να χάσει κιλά μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξηγώντας πως το έκανε όχι για αισθητικούς αλλά και λόγους υγείας.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» στην οποία πρωταγωνιστεί και κάποια στιγμή η κουβέντα πήγε στα παραπανίσια κιλά του.

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Μου κοβόταν η ανάσα

«Τα κατάφερα να αδυνατίσω. Το έκανα για λόγους υγείας, όχι αισθητικούς. Μου κοβόταν η ανάσα. Ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, κάπου 107 κιλά, και μου πίεζε την ανάσα, ένιωθα να πιέζονται τα όργανά μου. Ξεκίνησα διατροφολόγο και πάμε πάρα πολύ καλά. Δε ξέρω πόσα κι. λά έχω χάσει ακριβώς. Κάνω λίγο καιρό διατροφή. Τώρα τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα. Ήταν ξαφνική η απόφαση, γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δε μπορούσα…» είπε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Και συνέχισε: «Η Έφη δε με πίεσε, αλλά μου είπε ότι για λόγους υγείας θα πρέπει να το κάνω. Είμαι πολύ πειθαρχημένος…Άνθρωποι που με ξέρανε πριν και με βλέπουν τώρα να τρώω ένα μπιφτεκάκι με σαλάτα, και δεν το πιστεύουν».