Πάτρα: Κατέρρευσε σπίτι κοντά στο Κάστρο της Πάτρας- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Κατοικία στην περιοχή Τριτάκη, κοντά στο Κάστρο της Πάτρας, κατέρρευσε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο βρισκόταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σε κακή κατάσταση. Επρόκειτο για εγκαταλελειμμένο ακίνητο, το οποίο κατά την κατάρρευσή του προκάλεσε και την πτώση καλωδίων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

