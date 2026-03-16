Οδοντωτός: Σύσκεψη σήμερα για την απόφαση αναστολής των δρομολογίων

Σύσκεψη φορέων πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 11 το πρωί, με αντικείμενο το ζήτημα του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, μετά την πρόσφατη απόφαση του ΟΣΕ για προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στη γραμμή.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ελήφθη κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι βουλευτές Αχαΐας, καθώς και οι δήμαρχοι Παναγιώτης Ανδριόπουλος και Θανάσης Παπαδόπουλος. Παράλληλα, έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση κοινού υπομνήματος που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, προκειμένου να προωθηθούν συντονισμένες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της λειτουργίας της ιστορικής γραμμής.

Η αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς η λειτουργία του Οδοντωτού συνδέεται άμεσα με την τουριστική κίνηση αλλά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ασφάλειας της γραμμής, καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, ώστε ο Οδοντωτός να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη λειτουργία.