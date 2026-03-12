Νυμφαίο: Βίντεο από το καταφύγιο του Αρκτούρου - Νωρίτερα ξύπνησαν φέτος οι αρκούδες

Στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες και την περιορισμένη διάρκεια του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων αποδίδει η ΜΚΟ Αρκτούρος το ξύπνημα των αρκούδων από τα τέλη Φεβρουαρίου
Νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως ξύπνησαν φέτος οι αρκούδες, με τη ΜΚΟ «Αρκτούρος» να αποδίδει το γεγονός στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες και την περιορισμένη διάρκεια του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων.
Τα παμφάγα θηλαστικά έχουν ξυπνήσει από τον λήθαργο από τα τέλη Φεβρουαρίου και όπως επισημαίνουν από την οργάνωση, συνήθως, τα αρσενικά ήταν τα πρώτα που δραστηριοποιήθηκαν, ενώ το ίδιο ισχύει πλέον και για τα θηλυκά.
Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, η ομάδα του Αρκτούρου είχε αναρτήσει βίντεο με τον Πάτρικ και τη Λουίζα, δύο «από τις πιο δραστήριες» αρκούδες που «παίζουν πολλές ώρες μέσα στη μέρα όταν δεν εξερευνούν τον χώρο τους».
Το voria δημοσίευσε άλλο ένα βίντεο από τις πρώτες ημέρες των θηλαστικών μετά το ξύπνημά τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η οργάνωση για την προστασία της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα τονίζει ότι «ο χειμέριος λήθαργος δεν είναι απλώς “ύπνος”. Είναι μια εντυπωσιακή στρατηγική επιβίωσης που επιτρέπει στις αρκούδες να προσαρμόζονται στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα».
