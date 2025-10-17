Κοζάνη: Αρκούδα διασχίζει κολυμπώντας την λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο

Μπροστά σε ένα αναπάντεχο γεγονός βρέθηκε πριν από λίγο στην λίμνη Πολυφύτου ο νεαρός ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας.

Πηγαίνοντας να ρίξει τα δίκτυα του εντόπισε μια μεγαλόσωμη αρκούδα να κατευθύνεται κολυμπώντας από την πλευρά του χωριού Κρανίδια Σερβίων προς την απέναντι όχθη της λίμνης που είναι το χωριό Καισαρειά Κοζάνης.

Ο Θανάσης Γκαμπούρας δήλωσε ότι παραμένει στο σημείο της λίμνης και παρακολουθεί σε απόσταση την πορεία του ζώου προκειμένου να μην το τρομάξει μέχρι να περάσει στην απέναντι όχθη. Η όλη διαδρομή που έκανε η αρκούδα απο το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι μια απόσταση τουλάχιστον 2,5 χλμ.

Δείτε το βίντεο