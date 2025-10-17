Κοζάνη: Αρκούδα διασχίζει κολυμπώντας την λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο

Μπροστά σε ένα απρόσμενο περιστατικό βρέθηκε ψαράς στην περιοχή της Κοζάνης, όταν είδε μπροστά του μια αρκούδα να διασχίζει κολυμπώντας την λίμνη Πολυφύτου
Μπροστά σε ένα αναπάντεχο γεγονός βρέθηκε πριν από λίγο στην λίμνη Πολυφύτου ο νεαρός ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας.
Πηγαίνοντας να ρίξει τα δίκτυα του εντόπισε μια μεγαλόσωμη αρκούδα να κατευθύνεται κολυμπώντας από την πλευρά του χωριού Κρανίδια Σερβίων προς την απέναντι όχθη της λίμνης που είναι το χωριό Καισαρειά Κοζάνης.
Ο Θανάσης Γκαμπούρας δήλωσε ότι παραμένει στο σημείο της λίμνης και παρακολουθεί σε απόσταση την πορεία του ζώου προκειμένου να μην το τρομάξει μέχρι να περάσει στην απέναντι όχθη. Η όλη διαδρομή που έκανε η αρκούδα απο το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι μια απόσταση τουλάχιστον 2,5 χλμ.
Δείτε το βίντεο
Από το βίντεο φαίνεται ότι το ζώο είναι αρκετά μεγάλο και δεν φέρει κάποιο τραυματισμό. Ο νεαρός ψαράς ανέφερε ότι πρώτη φορά βλέπει αρκούδα να διασχίζει τα νερά της λίμνης αν και στο παρελθόν έχει δει αρκετές φορές αγριογούρουνα να την διασχίζουν από την μία όχθη στην άλλη.
