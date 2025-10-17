Δήμος Πατρέων: Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για τη διάνοιξη της Παπανδρέου

Σε παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό προχωρά, όπως ανακοινώνει, η Δημοτική Αρχή και επισημαίνει ότι ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του έργου για τη διάνοιξη της Παπανδρέου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξήςL

Η Δημοτική Αρχή έχοντας ως προτεραιότητα τα μέτρα ανακούφισης της καθημερινότητας των κατοίκων προχωρά σε παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Οι Αντιδημαρχίες Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Έργων Υποδομής ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό του έργου που αφορά τη διάνοιξη της οδού Γ. Παπανδρέου, προκειμένου να ακολουθήσει η μονοδρόμηση των οδών Παπανδρέου και Ακρωτηρίου, που αναμένεται να ανακουφίσει την κυκλοφορία στις περιοχές Ψαροφάϊ και Ζαρουχλέϊκα. Έργο το οποίο υπολογίζεται να ξεκινήσει εντός του 2026.

Ξεκινάει επίσης η μελέτη για την δημιουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας κυκλικής κυκλοφορίας ηλεκτρικών λεωφορείων (mini bus) εντός του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Έχει ήδη υλοποιηθεί προμελέτη, με βάση τη μελέτη Δοξιάδη, τις επικαιροποιημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και τα υφιστάμενα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας.